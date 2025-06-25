Trump: 'İran, nükleer tesisleri yeniden inşa ederse vururuz'

NATO Liderler Zirvesi için Lahey'de bulunan ABD Başkanı Donald Trump, önemli açıklamalarda bulundu.

Trump, İsrail-İran arasında başlayan ateşkesin "harika" gittiğini söyleyerek, iki ülkeyle de gurur duyduğunu ifade etti.

Trump ayrıca, İran’ın nükleer çalışmalarına izin vermeyeceklerinin altını çizerek,“En son isteyeceğimiz şey bir şeylerin zenginleştirilmesi” dedi.

Trump sözlerinin devamında "Eğer İran, nükleer tesisleri yeniden inşa ederse, yeniden vururuz" da dedi.

"Gazze konusunda büyük ilerleme kaydediliyor"

Açıklamalarında Gazze konusuna da değinen Trump, "Gazze konusunda büyük ilerleme kaydediliyor. Yaptığımız bu saldırı sayesinde çok iyi haberler alacağımızı düşünüyorum" dedi.