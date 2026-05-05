Trump, İran savaşı için süre verdi

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile süren çatışmalara ilişkin yaptığı değerlendirmede, savaşın bir süre daha devam edeceğini ifade etti. Trump, mevcut askeri gelişmeler ışığında çatışmaların yaklaşık 3 hafta daha devam edebileceğini belirtti.

Trump: 8 küçük sürat teknesi vuruldu

Açıklamasında sahadaki operasyonlara da değinen Trump, ABD güçlerinin Tahran'a ait olduğu belirtilen 8 küçük sürat teknesini ortadan kaldırdığını duyurdu.

İran'dan karşılık geldi

İran'ın Meclis Başkanı Muhammed Kalibaf, bölgedeki eylemleri sebebiyle ABD'yi hedef aldı. Kalibaf paylaşımında, "Yeni Hürmüz Boğazı denklemi sabitlenmekte. Gemi trafiği ve enerji transit güvenliği, ABD ve müttefikleri tarafından ateşkesi ihlal ederek uygulanan abluka ile tehlikeye atılmıştır; elbette kötülükleri azalacaktır. Mevcut durumun devamının Amerika için dayanılmaz olduğunu çok iyi biliyoruz; oysa biz henüz daha başlamadık bile" dedi.