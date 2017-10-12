Trump, İran stratejisi açıklayacak

12 Ekim 2017

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü kapsamlı bir İran stratejisi açıklamaya hazırlanırken, Avrupalı müttefikleri Trump'ı, "Yapılmış en kötü anlaşma" dediği 2015 nükleer anlaşmasını onaylaması için ikna etmeye çalışıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Theresa May, bu hafta ayrı ayrı Trump'la konuşarak İran anlaşmasının uzatılmaması ihtimalinden duydukları kaygıları ifade ettiler. Avrupalı liderler anlaşmanın yeniden müzakereye alınmasını kesinlikle reddediyorlar ancak İran'ın Ortadoğu'daki istikrar bozucu etkisinden duyulan kaygıları Trump'la paylaştıklarını ifade ediyorlar.

İran, ABD anlaşmadan çekilirse, kendisinin de çekileceğini söylüyor. Onaylanmazsa, ABD anlaşmadan çekilmiş olmakla kalmayacak, ayrıca Kongre de 60 gün içinde askıya alınmış olan yaptırımların yeniden uygulamaya konulup konulmayacağına karar verecek.

ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya, Çin ve İran tarafından imzalanan anlaşma nükleer silah programını sınırlaması karşılığında İran'ın maruz kaldığı yaptırımları hafifletmişti. Trump anlaşmanın İran'a karşı çok müsamahakar olduğunu ve bu ülkeyi nükleer silah yapmaktan vazgeçirmeyeceğini söylüyor.

Kaynak: Reuters