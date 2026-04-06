Trump, İran tehdidini yineledi: Köprü ve altyapılar hedef alınacak

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 1,5 saat süren basın toplantısının ilk bölümünde, İran'ın düşürdüğü iki F-15 savaş uçağının mürettebatının nasıl kurtarıldığını anlatan Trump, soru-cevap bölümünde ise İran'a verdiği sürede bir anlaşma sağlamayı umduklarını vurguladı.

Trump, ABD doğu saatiyle salı akşamı 20.00'ye kadar İran'la bir anlaşmaya varmış olmayı umduğunu belirterek, anlaşma sağlanmaması durumuna ilişkin ise "Bütün ülke (İran) tek bir gecede yok edilebilir ve o gece yarın gece olabilir." dedi.

İran'a yönelik daha önceki tehditlerini yineleyen ABD Başkanı, anlaşma sağlanmaması halinde, "Bir planımız var; yarın gece saat 12'ye kadar İran'daki her köprü yerle bir edilecek, İran'daki her elektrik santrali devre dışı kalacak ve bir daha asla kullanılamayacak." diye konuştu.

ABD Başkanı, "Onlarla görüşüyoruz. Yarın akşam ABD doğu saati ile akşam saat sekize kadar süreleri var ama görüşmeler devam ediyor. Sanırım iyi gidiyor ama sonucu göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Trump, sivil altyapıyı hedef alma hususunda endişeli değil

İran'ın sivil altyapısını hedef almanın Cenevre Sözleşmesi'ne aykırı olup olmadığı yönündeki bir soruya yanıt veren Trump, bu konuda endişeli olmadığını söyledi.

Soruyu soran New York Times (NYT) muhabirine "yalan haber" nitelemesi yapan ABD Başkanı, daha sonra soruya, "Umarım bunu yapmak zorunda kalmam." karşılığını verdi.

Trump, İran’la savaşın sonuna gelip gelmedikleri konusundaki sorulara, bunun Tahran'daki yönetimin tavrına bağlı olduğunu ve görüşmelerin sonucunu beklemeleri gerektiğini söyledi.

İran’dan tam olarak nasıl bir anlaşma beklediğini anlatan ABD Başkanı, "Benim için kabul edilebilir bir anlaşma yapmalıyız ve bu anlaşmanın bir parçası da petrol ve diğer her şeyin (Hürmüz Boğazı’ndan) serbest geçişinin sağlanması olacak." dedi.

Trump, bölgedeki "Kürt grupların" süreçten uzak durmasını istedi

Öte yandan Trump, bir soru üzerine, "bölgedeki Kürt grupların İran konusunda ilerleyen süreçlerden uzak durması gerektiği" şeklindeki açıklamalarını tekrarladı.

Trump, "Onların bu işten uzak durmasını tercih ederim, çünkü bence beraberlerinde bazı sorunlar ve zorluklar getiriyorlar, hatta ölüm getiriyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Trump'tan NATO ile Uzak Doğu'daki müttefiklere tepki

NATO ülkelerinin, İran konusunda ABD'ye destek olmadıklarını ve bunun için o ülkelere kızgın olduğunu anlatan ABD Başkanı, isim vererek İngiltere ve Almanya'nın tavrını eleştirdi. Trump, "NATO’nun İran’la ilgili tavrından dolayı büyük hayal kırıklığı içindeyim." dedi.

Almanya'nın "bu bizim savaşımız değil" şeklindeki açıklamasına gönderme yapan Trump, Hürmüz Boğazı'nın da kendilerinin savaşı olmadığını ifade etti.

Benzer şekilde ABD'nin Uzak Doğu'daki müttefiklerine de tepki gösteren Trump, "Bize yardım etmeyen başka kim var biliyor musunuz? Güney Kore, bize yardım etmedi. Avustralya, bize yardım etmedi. Japonya, bize yardım etmedi. Japonya’da onları Kuzey Kore’den korumak için 50 bin askerimiz var. Güney Kore’de ise çok iyi anlaştığım (Kuzey Kore lideri) Kim Jong-un’dan bizi korumak için 45 bin askerimiz var." değerlendirmesini yaptı.

Hürmüz Boğazı'nın açılmasının ABD için halen çok önemli bir öncelik olduğunun altını çizen Trump, "İran’da biz kazandık, Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerde aslında bizim ücret almamız gerekiyor, İran’ın değil." dedi.

Trump, İran'da kurtarılan 2 pilotla ilgili operasyonu anlattı

ABD Başkanı Trump, İran tarafından düşürülen iki F-15 savaş uçağının mürettebatının kurtarılmasına ilişkin operasyonun detaylarını aktardı.

İlk kurtarma operasyonunda alçak irtifada uçan 21 askeri uçağın İran hava sahasına girdiğini belirten Trump, bu operasyonun toplamda 48 saat sürdüğünü söyledi.

Trump, İran'ın hava savunma ve radar sistemlerini "yok ettiklerini" savunarak, buna rağmen İranlıların omuzdan fırlatılan güdümlü füzelerle Amerikan uçak ve helikopterlerini hedef aldıklarını ve bu konuda "şanslı" olduklarını dile getirdi.

İran sınırları içinde kalan ABD askerlerinin kurtarılması operasyonun oldukça zor olduğunu vurgulayan Trump, "Bu riskli bir karardı çünkü bir ya da 2 kişinin yerine 100 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanabilirdi. Bu, verilmesi zor bir karardı." ifadesini kullandı.

Trump, "Arama ve kurtarma ekiplerinin bu ilk dalgası, F-15 pilotunun yerini başarıyla tespit etti ve pilot, düşman topraklarından kurtarıldı. Bu arada silah sistemi subayı albay, pilottan oldukça uzak bir mesafeye inmişti." diyerek, kamuoyuna 2'nci mürettebatın kayıp olduğu bilgisini özellikle vermediklerini vurguladı.

Sızıntıyı yapan kişiler hapse girecek

"İran, bir sızıntı kaynağı bu bilgiyi verene kadar pilotlardan birinin kaybolduğunu bilmiyordu. Sadece birini kurtarmıştık ve İran diğerini bilmiyordu. Bu haberi yayımlayan kişi hapse girecek. Şanslıyız ki diğer pilotu da bulduk." değerlendirmesini yapan ABD Başkanı, "ulusal güvenlik meselesi" olarak tanımladığı kurtarma operasyona ilişkin haber yapan kişi veya kişilerin ceza alacaklarının altını çizdi.

İkinci uçakla ilgili kurtarma operasyonuna ise 4 bombardıman uçağı, 64 avcı uçağı, 48 ikmal uçağı ve 13 kurtarma uçağı dahil toplam 155 uçağın katıldığını aktaran Trump, söz konusu operasyonlar için "Tanrı bizi destekliyordu." ifadesini kullandı.