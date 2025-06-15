Trump: İran ve İsrail bir anlaşma yapacaklar

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabı Truth Social'dan İran-İsrail çatışmasına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

"İran ve İsrail anlaşma yapacaklar"

Trump "İran ve İsrail bir anlaşma yapmalı ve yapacaklar da, tıpkı Hindistan ve Pakistan'ı anlaşmaya vardırdığım gibi" dedi.

"Çok şey yapıyorum hiç takdir görmüyorum"

Trump, Sırbistan ve Kosova, Mısır ve Etiyopya örneklerini de vererek "Aynı şekilde, yakında İsrail ve İran arasında da barış olacak! Şu anda birçok telefon görüşmesi ve toplantı yapılıyor. Çok şey yapıyorum ama hiçbir şey için asla takdir görmüyorum, sorun değil, halk bunu anlıyor. ORTA DOĞU'YU YENİDEN MUHTEŞEM YAPIN!" ifadelerini kullandı.

İsrail-İran çatışması

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı öldürülürken, 78 sivil de hayatını kaybetti.

İran ordusu ise İsrail’e balistik füzelerle misilleme yaptı. Bu saldırılarda da 13 kişi sivil hayatını kaybetti, 400'den fazla kişi yaralandı.

İran, meşru müdafa kapsamında missilleme yaptığını savunurken, İsrail durursa, kendilerinin de saldırıları sonlandıracağını açıkladı.