Trump İran yönetimini uyardı

30 Aralık 2017

İran'da hükümet karşıtı yüzlerce kişi Kirmanşah şehrinde biraraya gelerek, hayat pahalılığını ve hükümetteki yolsuzluk iddialarını protesto etti.

Göstericiler "Kahrolsun Ruhani" sloganlarıyla kent sokaklarında yürüdü. Protestolar 2009'daki Yeşil Hareketin eylemlerinden bu yana en geniş çaplı kitleye ulaştı.



Göstericilerle polis arasında arbede yaşanırken, kalabalık grubu dağıtmak için gözyaşartıcı gazla müdahale edildi.

Gösteriler sırasında gözaltına alınanlar oldu.

Meşhed ve Kaşmer kentlerinde de rejim ve Cumhurbaşkanı Ruhani yönetimi karşıtı gösteriler vardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'daki olayları yakından takip ettiklerini, gösteriler sırasındaki gözaltı olaylarını kınadıklarını bildirdi. Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, yazılı açıklamada "İran'ın liderlerinin varlıklı bir ülkeyi, şiddet, kan ve kaos ihraç eden ekonomisi bitmiş dolandırıcı bir ülkeye çevirdiğini" belirtti.



Nauert açıklamada "Başkan Trump'ın da söylediği gibi İran liderlerinden en çok zarar görenler İran halkıdır" dedi.

Trump'tan uyarı geldi

Öte yandan konuyla ilgili görüş bildiren bir diğer isim de ABD Başkanı Donald Trump oldu. Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rejimin yolsuzluklarından ve ülkenin varlığını yurt dışında terörizme harcamasından bıkmış olan İran vatandaşlarının barışçıl protestolarıyla ilgili bilgiler geliyor. İran yönetimi, kendini ifade hakkı da dahil kendi halkının haklarına saygı göstermelidir. Dünya izliyor!" ifadelerini kullandı.