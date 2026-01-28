Trump: "İran'a doğru yeni donanma yolda"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Iowa’da düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada İran ve ara seçim başlıkları dikkat çekti. Trump, İran’a yönelik askeri adımları anlattığı bölümde yeni bir güç konuşlandırmasına işaret ederken; iç siyasette ise ara seçimlerin kritik olduğunu vurgulayarak seçmenlerini sandığa çağırdı.

Trump seçmenlerine, "4. kez başkanlığa aday olayım mı?" diye seslenirken, seçmenlerinden büyük alkış aldı. Amerika'lılara ara seçimleri hatırlatarak, "Demokratlar Meclis'i geri alırsa beni azletmeye çalışacaklar" uyarısında buldu.

Trump'tan dikkat çeken İran açıklaması

Trump, İran’a ilişkin bölümde en dikkat çekici sözlerini askeri operasyon iddiası ve yeni konuşlandırma üzerinden kurdu. İran’ın nükleer kapasitesine yönelik harekatı anlatırken, "Haziranda, Operation Midnight Hammer’da İran’ın nükleer kapasitesini yok ettik" dedi. Bu adımın geciktiğini savunarak, "İnsanlar 22 yıldır bunu yapmayı bekliyordu. Bir ay uzaktaydılar, yapmak zorundaydık" ifadelerini kullandı.

'Umarım onu kullanmak zorunda kalmayız'

Trump, İran’a dönük yeni askeri hareketliliğe de işaret ederek, "Bu arada İran’a doğru şimdi güzel bir donanma daha gidiyor. Göreceğiz. Umarım anlaşma yaparlar, onu kullanmak zorunda kalmayız. Bu donanma çok güçlü" diye konuştu. Trump, "İlk seferde anlaşma yapmalıydılar, o zaman bir ülkeleri olurdu" sözleriyle de Tahran yönetimini hedef aldı.

Başkanlık seçimi ve ara seçim çağrısı

Konuşmanın iç siyaset bölümünde Trump, bir önceki seçim sürecine ilişkin iddialarını yineledi. Seçim sonuçlarına ilişkin, yedi salıncak eyaleti kazandıklarını ifade ederek, ara seçimleri de kazanmaları gerektiğini söyledi.

Trump, "Ara seçimleri kaybedersek konuştuğumuz pek çok şeyi kaybedersiniz, bu çok kötü şeylere yol açar" ifadelerini kullandı. Hem Temsilciler Meclisi hem Senato için seçmenlere seslenen Trump, "Bu yüzden buradayım, ara seçim kampanyasını başlatıyoruz" dedi.