Trump: İran’a hiçbir teklifte bulunmadım

Trump, İran’la herhangi bir görüşme yürütmediğini ve Obama döneminde yapılan nükleer anlaşmadan tamamen farklı bir politika izlediğini söyledi.

Truth Social'dan açıklama yapan Trump, "Sahte Demokrat Senatör Chris Coons'a söyleyin, 'Nükleer Silaha Giden Yol' adlı aptal KOEP (ki artık süresi dolmuştur!) kapsamında onlara milyarlarca dolar ödeyen Obama'nın aksine, İran'a HİÇBİR ŞEY teklif etmiyorum ve Nükleer Tesislerini tamamen İPTAL ettiğimiz için onlarla konuşmuyorum bile" dedi.