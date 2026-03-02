Trump: İran'a yönelik saldırılar dört hafta sürebilir

ABD Başkanı Trump, İran’a yönelik askeri operasyonlara ilişkin olarak farklı medya kuruluşlarına verdiği mülakatlarda değerlendirmelerde bulundu. İngiliz basınına konuşan Trump, saldırıların dört hafta ya da daha kısa sürede tamamlanabileceğini ifade etti.

Trump, İran ile yaşanan çatışmalarda ABD’nin verdiği ilk kayıplara da değinerek, hayatını kaybeden üç Amerikan askeri için, “Onlar harika insanlardı. Maalesef bu tür kayıpları bekliyoruz ve tekrar yaşanabilir” dedi.

Operasyonların planlandığı şekilde ilerlediğini savunan Trump, “Bu sürecin başından itibaren yaklaşık dört haftalık bir zaman dilimi öngörüldü. İran büyük bir ülke ancak ne kadar güçlü olursa olsun bu sürecin dört hafta ya da daha kısa sürede sonuçlanacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar elde edilen askeri sonuçların kendisini şaşırtmadığını dile getiren Trump, İran’ın liderlik kadrosuna yönelik saldırıların beklentilerin üzerinde etkili olduğunu belirterek, “Bu, düşündüğümüzden çok daha fazla oldu. Görünüşe göre 48 kişi etkisiz hale getirildi” dedi.

Trump, İranlı yetkililerle görüşmeye açık olduklarını ancak bunun ne zaman gerçekleşebileceğine ilişkin net bir takvim bulunmadığını söyledi. Florida’daki Mar-a-Lago malikanesinden konuşan Trump, gün içinde Bahreyn, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Ürdün ve bazı diğer ülkelerin liderleriyle temaslarda bulunduğunu aktardı.

Suudi Arabistan’ın çatışmalara doğrudan dahil olabileceğine ilişkin iddiaları da değerlendiren Trump, “Savaşıyorlar, onlar da bu sürecin içindeler” ifadesini kullandı. ABD ve İsrail saldırılarının ardından İran’da “demokrasi açısından olumlu gelişmeler” yaşanabileceğini de savunan Trump, sürecin bölge açısından yeni sonuçlar doğurabileceğini ileri sürdü.