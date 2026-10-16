Trump İran'daki yeni hedefi açıkladı: Oraya gitmemiz gerekebilir

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ABD Başkanı Donald Trump, Newsmax'e verdiği röportajda İran ile yaşanan askeri gerilim, olası yeni operasyonlar ve küresel nükleer silahsızlanma çabalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran'ın nükleer faaliyetlerini tamamen durdurmasını istediklerini vurgulayan Trump, yeni bir askeri müdahale seçeneğinin masada olduğunu belirtti.

İran'a yönelik yeni saldırıda Kazma Dağı hedef olabilir

İran'ın nükleer tesislerine yönelik önceki saldırılarla ülkenin nükleer kapasitesini ortadan kaldırdıklarını savunan Trump, nükleer çalışmaların milyonlarca tonluk kaya kütlesinin altında kaldığını ifade etti.

Yeraltında nükleer tesis bulunduğu iddia edilen Kazma Dağı'nın yeni bir operasyonun hedefi olabileceğine işaret eden Trump, "Şimdi Kazma Dağı'na bakıyoruz. Oraya gitmemiz gerekebilir" dedi.

Trump, böyle bir operasyon kararı alınması durumunda söz konusu bölgeyi çok kısa sürede yok edebileceklerini öne sürdü.

ABD'nin İran'a yönelik olası yeni bir askeri harekâtında kara birliklerinin görev alıp almayacağı sorusunu da yanıtlayan Trump, "Buna ihtimal vermiyorum" ifadesini kullandı.

"Tüm bombaların anası" açıklaması

Trump, ABD basınında yer alan ve ara seçimlerin ardından İran'a düzenlenebilecek olası bir operasyonda "tüm bombaların anası" olarak bilinen MOAB mühimmatının kullanılabileceği yönündeki iddiaları da değerlendirdi.

MOAB'ın nükleer silah olmadığını vurgulayan Trump, "Tüm bombaların anası nükleer bir silah değil. Nükleer silahla alakası yok. Bu sadece küçük bir nükleer silah gibi etkisi olan çok büyük bir bomba" diye konuştu.

Trump, söz konusu mühimmatın İran'a karşı kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin kesin bir açıklama yapmadı.

"İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz"

İran'a karşı nükleer silah kullanmayı düşünmediklerini belirten Trump, buna ihtiyaç bulunmadığını söyledi.

İran'ın nükleer programının tamamen yok edildiği yönündeki açıklamalara rağmen ABD'nin neden bölgeden çekilmediği sorusuna da yanıt veren Trump, böyle bir adımın ilerleyen dönemde yeni bir askeri müdahaleyi zorunlu kılabileceğini savundu.

Trump, "Şimdi çekilirsek bir yıl içinde yeniden askeri güç kullanmak zorunda kalabiliriz" değerlendirmesinde bulunarak İran'ın uzun vadede nükleer silah geliştiremeyeceğinden emin olmak istediklerini vurguladı.

Kendisinden sonra göreve gelecek ABD başkanlarının İran politikasına ilişkin endişelerini de dile getiren Trump, Tahran yönetiminin nükleer silah edinmesi halinde bunu kullanabileceğini iddia etti.

Rusya ve Çin ile nükleer silahsızlanma görüşmeleri

Trump, röportajda ABD, Rusya ve Çin arasındaki nükleer silahlanma yarışına da değindi.

ABD'nin dünyanın en büyük nükleer gücü olduğunu savunan Trump, Rusya'nın ikinci, Çin'in ise üçüncü sırada bulunduğunu söyledi.

Çin'in nükleer kapasitesini hızla artırdığına dikkati çeken Trump, Pekin yönetiminin yaklaşık 5-6 yıl içinde ABD'yi yakalayabileceğini öne sürdü.

Nükleer silahların tamamen ortadan kaldırılmasını istediğini belirten Trump, Rusya ve Çin yönetimleriyle bu konuda temasların sürdüğünü açıkladı.

Çin'in nükleer silahsızlanma görüşmelerine daha mesafeli yaklaştığını ifade eden Trump, buna rağmen üç ülke arasında müzakerelerin devam ettiğini kaydetti.