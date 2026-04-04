Trump: İran’ın cehennemi yaşamasına 48 saat kaldı

Trump, yaptığı yeni açıklamada Tahran yönetimine tehditte bulundu. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran'a bir anlaşma yaparak Hürmüz Boğazı'nı açması için 10 gün vermiştim. Zaman doluyor, cehennemi yaşamalarına 48 saat kaldı" dedi.

Trump, 26 Mart tarihinde yaptığı açıklamada İran’ın enerji tesislerine yönelik saldırılara ara verilen süreyi uzattığını belirtmişti. Trump, "İran hükümetinin talebi üzerine enerji tesislerine yönelik saldırıları 10 gün daha erteledim" ifadelerini kullanarak, saldırıların 6 Nisan’da yeniden başlayacağını açıklamıştı. Trump, İran’ın enerji tesislerine yönelik saldırıları daha önce 22 Mart’ta 2 gün, 23 Mart’ta ise 5 gün süreyle ertelemişti.