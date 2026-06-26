Trump İran'ın dondurulmuş varlıkları için yeni formül

ABD Başkanı Donald Trump, çiftçilere yönelik etkinlikte yaptığı açıklamada, bir kez daha İran'ın dondurulmuş varlıkları ile ABD tarım ürünlerinin satın alınacağını söyledi

İran'ın varlıkları ABD çiftçisine gidecek

Trump, İran'ın dondurulmuş varlıkları ile ABD'li çiftçilerden tarım ürünleri satın alacağını ve ürünlerin İran'a gönderileceğini belirterek, "Onların paralarının bir kısmı ile buğday, soya fasulyesi ve mısır alacağız, hem de bol miktarda. Bu süreç çok yakında başlayacak. Ayrıca oldukça büyük çaplı olacak" dedi.

Öte yandan İran, ABD'nin dondurulmuş varlıklarının nereye harcanacağını karar veremeyeceğini belirtmişti.