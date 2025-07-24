Trump istedi: Coca-Cola şeker kamışlı içecek yapacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın Coca-Cola'nın içeceklerinde mısır şurubu yerine şeker kamışı kullanılmasını istemesinin ardından şirket harekete geçti.

Coca-Cola, yerli şeker kamışıyla tatlandırılmış yeni bir alternatif ürün çıkaracağını duyursa da, mevcut mısır şurubu kullanımını büyük ölçüde devam ettirmeyi planlıyor.

Trump, Truth Social’daki paylaşımında, "Coca-Cola ile ABD’de yerli şeker kamışı kullanılması konusunda konuştum ve kabul ettiler." ifadesini kullanmıştı. Trump, içeceğinin tadının bu formla daha güzel olacağını da belirtmişti.

"Klasik ürünün yerini almayacak"

Şirketin bu hafta yayımladığı çeyrek dönem finansal sonuç raporu sonrası açıkladığı bu hamle, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen hafta yaptığı açıklamaları teyit etti.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) James Quincey, yatırımcılara yaptığı açıklamada, "Tüketicilerin farklı deneyimlere olan ilgisini yansıtan bir stratejiyle, şeker kamışı içeren ürün yelpazemizi genişletmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Quincey, yeni kola çeşidinin Coca-Cola'nın mevcut portföyüne bir alternatif olarak ekleneceğini ve klasik ürünün yerini almayacağını vurgulayarak, "Bu bir 'ya o ya bu' değil, 'hem o hem bu' stratejisidir. Mısır şurubu kullanımı büyük ölçüde devam edecek." açıklamasında bulundu.

Ürünün ayrıntıları gelecek hafta açıklanacak

Coca-Cola'nın halihazırda şeker kamışıyla üretilen "Meksika Kolası" adlı ürünü ABD’de satışta, ancak bu ürün ülkede üretilen diğer ürünlere göre daha pahalıya satılıyor.

Coca-Cola'nın kararı, yalnızca bir ürün yeniliği olarak değil, aynı zamanda yerli şeker üretiminin teşvikine ve tüketici taleplerine yönelik stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor. ABD’de şeker ithalatı tarife kotalarıyla sınırlandırıldığı için iç piyasada şeker fiyatları küresel ortalamanın oldukça üzerinde seyrediyor. Bu nedenle, Coca-Cola’nın şeker kamışına yönelmesi maliyet açısından da dikkati çekici bir gelişme olarak nitelendiriliyor.

Coca-Cola'nın, şeker kamışlı yeni ürünün ayrıntılarını gelecek haftalarda açıklaması beklenirken, ABD'nin şeker kamışı üretiminin iç talebi karşılayacak seviyenin altında kalabileceğine yönelik endişeler, tedarik zincirine ilişkin soru işaretleri doğuruyor.

Uzmanlar, şeker kamışı ile mısır şurubu arasında sağlık açısından anlamlı bir fark olmadığını, asıl önemli olanın toplam şeker tüketiminin azaltılması olduğunu vurguluyor.

ABD Başkanı Trump, Coca-Cola'ya düşkünlüğüyle biliniyor.