Trump Kabinesi'nde bir Konyalı! Ulaştırma Bakanlığı yardımcılığına aday gösterildi: İşte o isim...

ABD Başkanı Donald Trump, ekibine bir Türk ismi daha eklemeye hazırlanıyor. ABD Kongresi’nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, Dr. Mehmet Öz’ün kız kardeşi Seval Öz, ABD Ulaştırma Bakanlığı’nda yeni oluşturulan bakan yardımcılığı görevine aday gösterildi.

Otonom sürücüsüz araçlar konusunda uzmanlık sahibi olan Seval Öz’ün adaylığı, Kaliforniya eyaletinden Senato Ticaret, Bilim ve Ulaştırma Komitesine iletildi. ABD’de bakanlıklar genellikle birden fazla bakan yardımcısı ile faaliyet gösteriyor.

Beyaz Saray, Öz’ün tam olarak hangi görevde bulunacağını açıklamasa da mesleki geçmişi, onun sürücüsüz araç politikalarını denetlemekten sorumlu olabileceğini gösteriyor.

Seval Öz kimdir?

1961 doğumlu olan Seval Öz, teknoloji ve yatırım bankacılığı alanında uzun yıllara dayanan bir kariyere sahip. Wellesley Koleji’nden mezun olan Öz, daha sonra Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) elektronik eğitimi aldı. Kariyerine bankacılık sektöründe başladı ve San Francisco’da Google’ın merkezinde müdür olarak çalıştı. Ayrıca otomotiv devi Continental’de Akıllı Ulaşım Sistemleri Bölümünün CEO’su olarak görev aldı.

GoogleX ve Cuil gibi firmalarda da çalışan Öz, sivil toplum alanında da aktif bir isim. Endeavor Danışma Kurulu Üyesi, New York Halk Kütüphanesi Yönetim Kurulu Üyesi ve New York Türk Amerikan Derneği Yönetim Kurulu’nda görev yapıyor. Öz, kadınların teknoloji sektöründeki liderliğini destekleyen projelerde yer alıyor ve Dışişleri Bakanlığı’nın Global Kadınlar APEC inisiyatifinde Google’ı temsil etti.

Öz Ailesi Konya kökenli

Seval Öz’ün babası Prof. Dr. Mustafa Öz, Konya’nın Bozkır ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni burslu olarak bitiren Öz, ardından ABD’ye giderek Cleveland’da yüksek ihtisas yaptı. Genel cerrah olarak uzun yıllar Amerika’da çalışan Prof. Dr. Öz, 54 yıl sonra Türkiye’ye döndü.

Mehmet Öz’ün adaylık süreci devam ediyor

Seval Öz’ün adaylığı devam ederken, kardeşi Dr. Mehmet Öz de Trump tarafından Sağlık Sigortası Departmanı başkanlığına aday gösterildi. Kalp cerrahı ve eski televizyon sunucusu olan Öz’ün adaylığı, Senato Finans Komitesi tarafından değerlendirilecek. Onay oturumunun 14 Mart Cuma günü yapılması bekleniyor.

Eğer onay alırsa, Mehmet Öz, hem Türk hem de Amerikan vatandaşı olarak ABD Senatosu’ndan onay sürecinden geçen ilk isim olacak.