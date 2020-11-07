Trump kampanyası: Biden zafer ilan ederek sahtecilik yapıyor

07 Kasım 2020

ABD Başkanı Donald Trump'ın kampanyası, ABD eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın başkanlık seçimlerinin galibi olarak açıklamalar yapmasını sahtecilik olarak yorumladı ve medyanın Biden'a bu sahte iddiasında destek olduğunu belirtti.

Trump kampanyasından yapılan açıklamada, Pensilvanya'da kullanılan oylarından gözlemcilerin sayıma katılmasının engellendiği için sorunlu olduğu ifade edildi ve "Joe Biden henüz herhangi bir eyaletin galibi olarak açıklanmadı. henüz tartışmalı eyaletlerde oyların yeniden sayımı sona ermedi" denildi.

ABD Başkanı Donald Trump ise seçimin henüz bitmediğini vurgulayarak, "Amerikan halkı hak ettiği dürüst oy sayımına ve talep ettiği demokrasiye kavuşana kadar durmayacağım" açıklamasında bulundu.

Trump yaptığı yazılı açıklamada, "Hepimiz Biden'ın neden yanlış yere kendini kazanan ilan etmek için acele ettiğini ve basındaki müttefiklerinin de ona neden yardım ettiğini biliyoruz, gerçeğin ortaya çıkmasını istemiyorlar" ifadesini kullandı ve seçimin henüz bitmediğini vurguladı.

Trump, özellikle yarışın çok yakın olduğu eyaletlerde oyların yeniden sayılacağını ve kendilerinin bazı eyaletlerde dava açtığını vurgulayarak, "Seçimin sonucuna medya değil, hukuki yollarla kullanılmış oylar karar verecektir" ifadelerine yer verdi.

Pazartesiden itibaren seçim kampanya ekibinin, seçimlerin usullere uygun yapılıp yapılmadığının incelenmesi için hukuki süreçleri başlatacağına işaret eden Trump, yasal yollarla kullanılmış oyların belirlenmesi noktasında Biden kampanyasının kendilerine karşı çıktığını vurguladı.

Trump açıklamasına, "Biden neyi saklıyor? Amerikan halkı hak ettiği dürüst oy sayımına ve talep ettiği demokrasiye kavuşana kadar durmayacağım" değerlendirmesini yaptı.

"Gözlemcilerin yüzde 50'den fazlası sahtecilik ifadesi verecek"

ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Rudy Giullani, Pensilvanya'daki seçim gözlemcilerinin yüzde 50 ile yüzde 60'ının seçimlerde sahtecilik yapıldığı konusunda ifade vereceğini söyledi.

Philadelphia'da bir basın konferansında konuşan Giullani, seçimlerde yapılan sahtecilikle mücadelelerinin Pazartesi günü başlayacağını söyledi ve Demokrat Parti'yi usulsüzlüklere göz yummakla suçladı.