Trump: Kanada'nın Filistin adımından hoşlanmadım

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada’nın Filistin Devleti'ni tanıma planlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kanada'nın Filistin'i tanıma adımından hoşlanmadım" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney’nin Filistin Devleti'ni 2025 yılının eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 80’inci oturumunda tanıyacaklarını açıklamasının ardından gözdağı niteliğinde bir açıklama yaptı. Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social’dan yaptığı açıklamada, "Vay canına! Kanada az önce Filistin'in devletleşmesini desteklediğini açıkladı. Bu, onlarla bir Ticaret Anlaşması yapmamızı çok zorlaştıracak. Ah Kanada" ifadelerini kullandı.