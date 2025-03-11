Trump, Kanada'ya gümrük vergisini artırdı

ABD Başkanı Donald Trump, göreve başlamasının ardından Meksika, Çin ve Kanada'ya açtığı 'ticaret savaşları'nda bugün bir adım daha attı.

Trump, Kanada'dan ithal çelik ve alüminyuma getirilen yüzde 25'lik gümrük vergisini yüzde 50'ye yükselttiğini açıkladı.

ABD başkanı, bu kararını Kanada'nın elektrik fiyatlarına zam yapması üzerine aldı.

Trump, bu verginin dünyadaki herhangi bir ülkeye uygulanan en yüksek vergi olduğuna dikkat çekerken, uygulamanın 12 Mart sabahı başlayacağını duyurdu.

Trump, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi koymuştu.