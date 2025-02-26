Trump kararnameyi imzaladı! Sağlık sektörüne fiyat düzenlemesi geliyor
ABD Başkanı Trump, ilk görev döneminde sağlık hizmetlerinde fiyat şeffaflığını hedefleyen başkanlık kararnamesini imzalamış ancak hastaneler ve sigorta şirketleri bu karara karşı çıkmıştı. Yeniden göreve gelir gelmez kararname imzalarıyla sık sık gündemde yer alan Trump, geçmişte tepki çeken bu uygulamayı tekrar yürürlüğe koydu.
Donald Trump, 2019'da da gündeme getirdiği ve sektörden büyük tepki alan sağlık hizmetlerinin ücretlerinde şeffaflık sağlanmasını amaçlayan kararnameye imza attı.
Fiyatların kamuoyuyla paylaşılması artık zorunlu
Kararname kapsamında Hazine, Çalışma, Sağlık ve İnsan Hizmetleri bakanlıkları, sağlık sigortası şirketleri ve hastanelerden hizmet maliyetlerinin ayrıntılarını 90 gün içinde açıklamalarını talep edebilecek. Bu düzenlemeyle bakanlıkların şirketlerden tahmini fiyatlar yerine gerçek fiyatların kamuoyuyla paylaşılmasını zorunlu kılabilmesi mümkün hale gelecek.