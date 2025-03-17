Trump: Karşılıklı ve sektörel tarifeler 2 Nisan'da uygulanacak

Air Force One'da gazetecilere konuşan Trump, ABD'nin ticaret ortaklarına yönelik karşılıklı vergilerin otomobil vergileriyle birlikte geleceğini söyledi.

Donald Trump, 13 Şubat'ta tüm ABD ticaret ortaklarına " adil ve karşılıklı " gümrük vergileri uygulanması çağrısında bulunmuş ve bir muhtıra imzalamıştı. Trump, danışmanlarına ABD'nin en yakın müttefikleri için bile yeni gümrük vergileri hesaplamaya başlamaları talimatını vermişti.

Beyaz Saray'a göre, gümrük tarifeleri planı "uluslararası ticarette uzun süredir var olan dengesizlikleri düzeltmeyi ve genel anlamda adaleti sağlamayı" amaçlıyor.