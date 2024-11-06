Trump karşıtlığından başkan yardımcılığına: James David Vance'in profili!

Cumhuriyetçi Donald Trump, ABD'deki başkanlık seçimini kazanarak bir kez daha başkanlık koltuğuna oturdu. Trump'ın ikinci döneminde başkan yardımcılığı yapacak James David Vance, bir dönem Trump'a dair sert sözler sarf etmesiyle tanınıyor.

Ohio'da İskoç-İrlanda kökenli bir ailde doğan James David Vance babasının ailesini terk etmesi, annesinin de uyuşturucu bağımlısı olması nedeniyle üvey babası tarafından evlat edinildi.

Ohio senatörü JD Vance 1984'te James David Bowman adıyla Middletown - Ohio'da İskoç-İrlanda kökenli işçi sınıfı bir aileden geliyor. Annesi birkaç yıl sonra üvey babasından ayrılınca, anneannesi ve dedesi tarafından büyütüldü.

Irak'ta görev yaptı

2003 - 2007 yıllarında Amerikan ordusunda deniz piyadesi olarak görev alırken, 2005'te altı ay boyunca Irak'taydı. Orduda, medya ile ilişkiler bölümünde görev aldı. Askerlik sonrası Ohio State Üniversitesi'nde felsefe ve siyaset bilimi okudu. Daha sonra da Yale Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı.

Trump için sert sözler

"Trump ile asla, diyorum. Onu hiç sevmedim.” diyen James David Vance, bir dönem ABD başkanı “Tanrım ne aptal! (...) O kınanması gereken biri.” ifadelerini kullanmıştı. Öyle ki Trump'ın 'Amerika'nın Hitler'i' olabileceğini öne sürdü.

Bir göçmenle evli

Göçmen karşıtı Trump'ın yardımcılığını yapacak Vance, Hintli bir göçmenin kızı Usha Chilukuri Vance ile evlenerek üç çocuk sahibi oldu. Trump hakkındaki sözleri nedeniyle özür dileyen Vance, 2022'de Ohio'dan senatör seçildi.

Dış politikadaki tutumu

Senato'da popülist ekonomi politikalarını destekledi, Kongre'de Ukrayna'ya yardım konusunda şüpheci tutum aldı. Amerika'nın Ukrayna'daki müdahalesinin “belirgin bir sonucu, hatta gerçekleştirmeye yakın bir hedefi olmadığını” savundu

Geçen aylarda, İsrail'in Gazze'deki savaşına karşı kamp kuran ya da protesto gösterileri düzenleyen üniversitelere ve kayıtsız göçmen çalıştıran üniversitelere verilen federal fonların kesilmesini öngören yasa tasarıları sundu.

Mart ayında da uluslararası ticaret hukukuna uymaması halinde Çin hükümetinin ABD sermaye piyasalarından çıkarılmasını öngören bir tasarıya da destek verdi.

2019'da Katolik olarak vaftiz edilen Vance, geçmişte 15 haftadan sonra ülke çapında kürtaj yasağını desteklediğini ifade etmişti. Ancak bir süre önce, bu konudaki kararın eyaletlere ait olduğunu ifade eden Trump'ı destekledi.

Demokratları suçladı

Vance aynı zamanda Donald Trump'a suikast girişiminin ardından Demokratların kampanya söylemini suçlayan ilk üst düzey Cumhuriyetçilerden biriydi. X’teki paylaşımında, “Biden kampanyası, Başkan Donald Trump'ın ne pahasına olursa olsun durdurulması gereken otoriter bir faşist olduğu önermesine dayanıyor. Bu söylem doğrudan Başkan Trump'ın suikast girişimine yol açtı” diye yazdı.

ABD Başkanı Joe Biden ise Vance'i “Trump'ın klonu” olarak nitelendirerek, Demokratların kampanyada onu nasıl göstermeye çalışacaklarının işaretini verdi.