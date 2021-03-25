Trump kendi sosyal medya ağını kuracak

Başkanlığı boyunca yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla tartışılan eski ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni bir sosyal paylaşım platformu kurmaya hazırlandığı iddia ediliyor.

Twitter ve Facebook hesaplarına erişiminin engellenmesi üzerine, Trump’ın böyle bir planı olduğunu bir danışman geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.

Axios’un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump’ın sunucu hizmeti almak için kimi firmalarla görüştüğü ve farklı teknoloji firmalarıyla da görüşmelerine devam edeceği belirtildi. Trump’ın teknoloji danışmanı Dan Scavino’nun tavsiye ettiği FreeSpace firması ile çalışmayı istediği düşünülüyor.

FreeSpace, “özgür düşünenler, sporcular ve girişimciler” için bir sosyal ağ olarak kullanıcıları ile geçtiğimiz ay buluştu ve sadece 20 bin kullanıcısı var.

Trump’ın başdanışmanı ve eski sözcüsü Jaon Miller, Trump’ın gelecek 2 ya da 3 içinde sosyal medyaya kendi platformunda devam edeceğini açıklamıştı.