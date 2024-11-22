Trump, Kevin Warsh'ı Hazine Bakanı ve daha sonra Fed başkanı olarak düşünüyor

Habere göre, olası düzenleme Trump ile Fed'de görev yapmış eski bir yatırım bankacısı olan Warsh arasında Çarşamba günü Trump'ın Mar-a-Lago'daki konutunda görüşüldü.

Habere göre Trump ayrıca uzun yıllar Yale Üniversitesi'nde ders veren hedge fonu yatırımcısı Scott Bessent'i, Warsh'ın Hazine'deki yerine aday gösterilmeden önce Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi'nin başına getirmeyi düşünüyor.

Wall Street Journal, Trump'ın bu görev için hala başka birini seçebileceği de belirtti. Apollo Global Management'ın kurucularından Marc Rowan, Tennessee Senatörü Bill Hagerty ve Trump'ın ABD ticaret temsilcisi olarak görev yapan Robert Lighthizer'ın da Hazine Bakanlığı için adı geçiyor.