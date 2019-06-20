Trump: Kısa sürede öğreneceksiniz

20 Haziran 2019

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD'ye ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürmesi konusunda, "Çok büyük bir hata yaptılar. İHA uluslararası sulardaydı, bilimsel olarak bunun kanıtlarına sahibiz. (ABD'nin İran'a saldırı planı olup olmadığını) Yakında göreceksiniz." dedi.

ABD Başkanı Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile Beyaz Saray'daki görüşmesi sırasında basın mensuplarına ABD-İran gerilimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, İran'ın ABD'ye ait bir insansız hava aracını düşürmesi konusunda, "Çok büyük bir hata yaptılar. İHA uluslararası sulardaydı, bilimsel olarak bunun kanıtlarına sahibiz. Bunu yapan kişiler büyük bir hata yapmıştır, yapanlar başıboş ve aptal birileri olmalı." değerlendirmesini yaptı.

Trump, "ABD'nin İran'a yönelik bir saldırı planı var mı?" şeklindeki bir soruya ise "Yakında göreceksiniz." diye yanıt verdi.

Öte yandan Kanada Başbakanı Trudeau da "İran kaynaklı gerilimden dolayı çok endişeliyiz çünkü biz de NATO dolayısıyla Irak'ta görevler yapıyoruz. En yakın müttefikimizle bunları konuşuyoruz ve uluslararası kamuoyu olarak nasıl ilerleyeceğimizi de değerlendiriyoruz." yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Trump, ABD'ye ait bir İHA'yı düşüren İran'a Twitter hesabından, "İran çok büyük bir hata yaptı." sözleriyle tepki göstermişti.

Diğer yandan Beyaz Saray'da bugün ABD'nin düşürülen İHA konusunda Tahran'a nasıl bir tepki verileceğinin tartışılacağı bir toplantının yapıldığı bildirildi. Toplantıya ilişkin Beyaz Saray tarafından herhangi bir detay paylaşılmadı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), sabah Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde "İran hava sahasını ihlal eden" ABD Hava Kuvvetlerine ait RQ-4 Global Hawk tipi İHA'nın karadan havaya füzeyle vurularak düşürüldüğünü duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının İran tarafından düşürüldüğünü doğrulamış ancak söz konusu İHA'nın uluslararası hava sahasında uçarken düşürüldüğünü savunmuştu.

İran hava sahası ihlalini BM'ye taşıyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkesinin ABD ile savaş istemediğini ancak İran'ın sınırlarını, ihlallere karşı canları pahasına koruyacaklarını ve ABD'nin "saldırganlığını" Birleşmiş Milletlere (BM) taşıyacaklarını belirtti.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"ABD, İran'a karşı ekonomik terörizm uyguladı, bize karşı örtülü operasyonlar yürüttü şimdi ise topraklarımızı ihlal ediyor. Biz savaş istemiyoruz ancak hava, kara ve denizlerimizi cansiperane koruyacağız."

Düşürülen İHA'nın uluslararası hava sahasında vurulduğunu savunan ABD'li yetkililerin yalan söylediğini öne süren Zarif, "Bu yeni saldırganlığı BM'ye taşıyacağız ve ABD'nin uluslararası sular konusunda yalan söylediğini göstereceğiz." ifadesini kullandı.

BM: Tarafları itidale çağırıyoruz

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, İran'ın ABD'ye ait insansız hava aracını vurması da dahil olmak üzere Körfez bölgesinde son dönemde yaşanan gelişmelerden dolayı son derece endişeli olduğu ve tarafları itidale çağırdığı bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, İran-ABD gerilimine ilişkin soruları yanıtladı.

"BM Genel Sekreteri (Antonio Guterres), İran'ın ABD'ye ait insansız hava aracını vurması da dahil olmak üzere Körfez bölgesinde son dönemde yaşanan gelişmelerden dolayı son derece endişeli." diyen Dujarric, Guterres'in tüm tarafları maksimum itidale ve hali hazırdaki gerginliği daha da tırmandırmaktan kaçınmaya çağırdığını aktardı.

Dujarric, "Genel Sekreter, dünyanın, Körfez bölgesinde büyük bir çatışmanın bedelini ödeyemeyeceğini bir kez daha vurguluyor." ifadesini kullandı.

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