Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro ile telefonda görüştü

Trump, ABD merkezli sosyal medya platformundan, konuya ilişkin paylaşım yaptı.

“Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile görüşmek büyük bir onurdu." diye yazan Trump, "Kendisi, aramızdaki uyuşturucu ve diğer anlaşmazlıklar konusunda durumu açıklamak için aradı. Aramasını ve üslubunu takdir ettim ve yakın zamanda kendisiyle görüşmeyi dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Trump, ABD ile Kolombiya dışişleri bakanları arasında Beyaz Saray'da yapılmak üzere görüşmeler planlandığı bilgisini de paylaştı.

Petro, görüşmenin detaylarına değindi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Venezuela'daki gelişmeler, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele ve iki ülke arasındaki iletişimin sürdürülmesinin önemini ele aldıklarını söyledi.

Trump ile Venezuela’daki durum, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele ve iki ülke arasındaki iletişimin sürdürülmesinin önemi üzerine görüştüklerini belirten Petro, şu ifadeleri kullandı:

"Başkan Trump ile konuştuğumuz şeyler arasında, ABD'nin Latin Amerika ile ilişkisine dair sahip olduğu vizyon konusunda yaşadığımız görüş ayrılığı da vardı. Trump'ın hükümetinin başında kendisine yazdığım mektupta ve Biden'a bizzat söylediğim gibi, eğer Güney Amerika'nın yıllık 1400 GW'lık temiz enerji potansiyeli değerlendirilirse bir Amerikan ittifakı kurulabilir. ABD’nin petrol ve kömürün çözmeye çalıştığı yıllık enerji talebi ise 840 GW’dır, yani Latin Amerika, ABD'nin enerji matrisinin yüzde 100’ünü karşılayabilir ve bu, iklim krizini durdurmak için atılacak en büyük adım olur, yaşam adına."

Petro, görüşmede mevkidaşına küresel barışın ve demokrasinin öneminden bahsettiğini dile getirerek, "Latin Amerika’nın sadece petrol için kullanılması ise uluslararası hukukun yok olmasına, dolayısıyla barbarlığa ve üçüncü bir dünya savaşına yol açar" uyarısında bulundu.

Görüşmede, Latin Amerika'nın temiz enerji potansiyelini Trump ile paylaştığını anlatan Petro, "Bu, dünya barışını gerçek bir riske sokar ve geri dönülmez iklim çöküşüne, yaşamın yok oluşuna sürükler. Latin Amerika'nın temiz enerji potansiyeli, 500 milyar dolarlık bir yatırımla gerçeğe dönüşebilir ve ABD’nin şu anda bu imkanı vardır" dedi.