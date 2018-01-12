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Trump: Londra'daki elçiliği çerez parasına sattılar

ABD Başkanı Trump, İngiltere ziyaretini iptal etti. Trump, Londra'daki eski elçilik binasının satılmasına tepki gösterdi.

Trump: Londra'daki elçiliği çerez parasına sattılar
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ABD Başkanı Donald Trump, bu yıl başında düzenlemesi planlanan İngiltere ziyaretini iptal ettiğini açıkladı.

Trump, Twitter mesajında, "Londra gezimi iptal ediyorum çünkü Obama yönetiminin Londra'daki en iyi konuma sahip elçilik binasını "çerez parasına" satıp, uzak bir yerde 1,2 milyar dolara yeni bir bina yapmasını desteklemiyorum. Kötü bir anlaşma. Benden kurdeleyi kesmemi istiyorlar - HAYIR!" ifadelerini kullandı.

Öte yandan elçilik binasını taşıma kararının, eski ABD Başkanı Barack Obama göreve gelmeden aylar önce alındığı belirtiliyor.

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Kaynak: Reuters

ABD Donald Trump Londra

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