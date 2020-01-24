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Trump, Meksika ve Kanada ile ticaret anlaşmasını haftaya imzalayacak

ABD Başkanı Donald Trump, ABD, Meksika ve Kanada arasındaki ticaret anlaşması USMCA'yı çarşamba günü Beyaz Saray'da düzenlenecek tören ile imzalayacak.

Trump, Meksika ve Kanada ile ticaret anlaşmasını haftaya imzalayacak
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ABD Başkanı Donald Trump, ABD, Meksika ve Kanada arasında yapılan  ve NAFTA'nın yerini alacak olan ticaret anlaşması USMCA'yı Çarşamba günü Beyaz Saray'da düzenlenecek tören ile imzalayacak.

Reuters'in Trump yönetiminden bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, USMCA'nın imza töreni için davetiyeler Kongre üyelerine  gönderildi.

USMCA'nın yürürlüğü girmesi için hala Kanada'nın onayı gerekiyor.

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