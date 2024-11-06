'Trump mı Harris mi derken' Brent petrol 75 doların altına düştü!
ABD'de Cumhuriyetçi aday Donald Trump ve Demokrat aday Kamala Harris'in yarıştığı seçimde oy sayımı devam ederken, Brent ham petrolü varil başına 75 doların altına geriledi. ABD ham petrolü ise 71 dolara yaklaştı.
ABD’li seçmenler Cumhuriyetçi aday Donald Trump ve Demokrat aday Kamala Harris arasında tercih yapmak için sandığa gitti. Trump seçimde önde görünüyor.
Oy sayımı sürerken Brent ham petrolü varil başına 75 doların altına düştü ve ABD ham petrolü 71 dolara yaklaştı.
Seçim sonucuna göre ABD'nin politikalarında değişim bekleniyor. Trump'ın kazanması halinde Rus petrol ihracatına yönelik kısıtlamalar hafifletilip İran akışlarına daha sıkı yaptırımlar getirilebilir.
Ham petrol fiyatlarında son haftalarda Ortadoğu'daki arz risklerine ilişkin algıların değişmesiyle oynaklık görülüyor.