Trump, muhalefetin eleştirdiği Musk'a arka çıktı

ABD Başkanı Donlad Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, muhalefetin eleştirdiği Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yetkilisi Elon Musk'ı daha agresif olmaya çağırdı.

DOGE kapsamında devlet kurumlarının teftişinin ve tasarrufunun sağlanması yönünde daha fazla çaba gerektiğini vurgulayan Trump, "Elon müthiş bir iş çıkarıyor. Ama daha saldırgan olmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

Trump, "Unutmayın, kurtarılması gereken bir ülkemiz var. Ama onu sonunda her zamankinden daha büyük hale getirmemiz gerekiyor." sözlerini ekledi.

ABD Başkanı, "Amerika'yı yeniden büyük yapalım (MAGA)" sloganını yineledi.