Trump Müslüman liderlere 'Gazze Planı'nı açıklayacak

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında Arap ve Müslüman ülke liderleriyle kritik bir toplantı düzenleyecek.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump’ın bugün Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, Ürdün, Endonezya ve Pakistan liderleriyle bir araya geleceğini duyurdu.

Trump’ın Gazze planı

ABD merkezli Axios haber sitesinin aktardığına göre Trump, liderlere Gazze’de ateşkes, barış ve savaş sonrası yönetim için bir öneri sunacak.

Planın temel başlıkları şunlardan oluşuyor:

* Rehinelerin serbest bırakılması ve savaşın sona erdirilmesi

* İsrail’in Gazze’den çekilmesi

* Hamas’sız bir savaş sonrası yönetim kurulması

* Geçiş süreci ve yeniden inşa için fon oluşturulması

Axios’un haberine göre Washington, Arap ve Müslüman ülkelerden Gazze’ye askeri güç göndererek geçiş dönemini desteklemelerini istiyor.

Bölgesel beklentiler

Trump yönetiminin bu adımı, Gazze’de savaşın sona erdirilmesi ve bölgenin yeniden inşası için Arap ülkelerinin daha aktif bir rol üstlenmesini hedefliyor. Ancak bölgesel dengeler ve ülkelerin olası askeri angajmana nasıl yanıt vereceği merak konusu.