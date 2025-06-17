Trump, 'Mutlak hakimiyet bizde' dedi ve ekledi: Hamaney'in nerede olduğunu biliyoruz, şimdilik öldürmeyeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, İran semalarındaki kontrolün artık kendilerinde olduğunu iddia ederek, "İran’ın iyi gökyüzü takip sistemleri ve başka savunma ekipmanları vardı, hem de fazlasıyla, ama Amerikan yapımı, tasarımı ve üretimi “şeylerle” boy ölçüşemez" dedi.

ABD Başkanı Donal Trump Truthsocial sitesinden şu açıklamaları yaptı:

“Elinde ‘Yüce Lider’ unvanını tutan kişinin nerede saklandığını tam olarak biliyoruz. Kolay bir hedef, ama orada güvende – en azından şimdilik onu ortadan kaldırmayacağız (öldürmekten söz ediliyor!) Ancak sivillere ya da Amerikan askerlerine füze atılmasını istemiyoruz. Sabrımız tükenmek üzere. Bu meseleye gösterdiğiniz dikkat için teşekkür ederiz!” ifadelerini kullandı.