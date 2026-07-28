Trump-Netanyahu görüşmesi sona erdi

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki görüşmesi sona erdi. İki liderin, İran'a yönelik son saldırıların ardından bölgedeki gelişmeler, güvenlik gündemi ve bundan sonraki ortak stratejiyi değerlendirdiği belirtildi.

Netanyahu'nun görüşmede, İran'ın nükleer tesislerini genişletmeye devam ettiğine ilişkin istihbarat bilgilerini Trump'a ilettiği belirtildi.

Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin açıklama geldi

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Başkan Trump, Oval Ofis'te Netanyahu ve Zelenski ile görüşmelerini tamamladı. Her iki görüşme de olumlu ve verimli geçti." denildi.