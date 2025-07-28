Trump, Netanyahu ile ters düştü! 'Gazze'deki çocuklar çok aç görünüyorlar'

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisini çok hayal kırıklığına uğrattığını belirterek, daha önce Ukrayna'da ateşkes için verdiği 50 günlük süreyi kısaltacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump sahibi olduğu golf tesislerini gezmek için İskoçya'ya gitti. Yaptığı ziyarette İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya gelen Trump, görüşme öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Gazze'deki çocuklar çok aç görünüyorlar"

Trump, konuşmasında "Netanyahu, Gazze'de açlık olmadığını söyledi. Buna katılıyor musunuz?" sorusuna verdiği yanıtta, "Televizyonda gördüklerime dayanarak, pek öyle olduğunu söyleyemem çünkü o çocuklar çok aç görünüyorlar ama biz çok para ve çok yiyecek veriyoruz. Diğer ülkeler de şimdi harekete geçiyor" ifadelerini kullandı.

Gazze'ye yardım konusunda diğer ülkelerin de elini taşın altına koyması gerektiğinin altını çizen Trump, dün Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı görüşmede, Leyen'in kendisine Avrupa ülkelerinin desteklerini "önemli ölçüde" arttıracaklarını söylediğini aktardı.

"Putin'e verdiğim süreyi kısaltacağım"

Trump, Rusya-Ukrayna konusuna ilişkin yöneltilen soruya verdiği yanıtta ise Putin'in kendisini çok hayal kırıklığına uğrattığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Putin ile çok kez konuştum. Onunla çok iyi anlaşıyordum ama 5 kez, her seferinde, belki 4 kez tartışmalarımız oldu. Sen (Starmer) ve ben defalarca bu konuyu çözdüğümüzü düşündüğümüzü ele aldık. Bunu defalarca hallettiğimizi düşündük ama sonra Başkan Putin çıkıp Kiev gibi bir şehre roketler fırlatmaya başladı ve bir huzurevinde ya da başka bir yerde birçok insanı öldürdü. Sokaklarda cesetler yatıyor ve ben bunun doğru yol olmadığını söylüyorum. Bakalım ne olacak. Çok hayal kırıklığına uğradım. Başkan Putin beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Bu yüzden, bakmamız gerekecek ve ona verdiğim 50 günlük süreyi kısaltacağım çünkü ne olacağını zaten biliyorum."

"Çok güzel görüşmeler yapıyoruz; ertesi akşam füze düşüyor"

Trump ayrıca "Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği konusunda yalan haberlerle de uğraştım. Çok sert davrandım. Ben ne kadar sert davranırsam davranayım Putin'le iyi anlaştım. Müzakere edebileceğimi düşündüm. Hayal kırıklığı içindeyim. Putin ile müzakere için çok geç. Rus ekonomisi zor günler geçiriyor. geçmişte güçlüydü ama artık değil. Artık konuşmakla ilgilenmiyorum. Çok güzel görüşmeler yapıyoruz ama ertesi akşam bir füze düşüyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Rusya'nın 50 gün içinde Ukrayna ile bir anlaşmaya varamaması halinde vergileri yüzde 100 artıracağını açıklamıştı.