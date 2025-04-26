Trump, Netanyahu ile yaptığı Gazze diyaloğunu anlattı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze Şeridi'ndeki insani durumun gündeme geldiğini belirtti.

Trump, Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, Netanyahu'ya Gazze'ye yönelik insani yardımlara izin vermesi için çağrıda bulunduğunu söyledi.

Trump, görüşmeyle ilgili olarak, "Gazze konusu gündeme geldi ve ben de ‘Gazze’ye iyi davranmalıyız. O insanlar acı çekiyor’ dedim" ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin, yardım erişim noktalarının açılmasıyla ilgili bir girişimde bulunup bulunmadığını sorması üzerine Trump, "Getiriyoruz. Bunu halledeceğiz. Çok büyük bir ilaç ve yiyecek ihtiyacı var" cevabını verdi.

Netanyahu'nun tepkisinin sorulması üzerine ise Trump, "Bu durumu olumlu karşıladı" açıklamasında bulundu.

Trump ayrıca, Hindistan ile Pakistan arasında devam eden gerginlik hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Hindistan ve Pakistan'ın liderlerini tanıdığını belirten Trump, "Bir şekilde bunu halledecekler. Pakistan ve Hindistan arasında büyük bir gerilim var, ancak her zaman vardı" dedi.

Trump, her iki ülkenin liderleriyle doğrudan iletişime geçip geçmeyeceği yönündeki soruya ise yanıt vermedi.