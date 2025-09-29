Netanyahu ateşkesi kabul etti mi? Gazze'de ateşkes sağlandı mı? Ateşkes maddeleri neler? Trump'ın ateşkes şartı ne?

Toplantıdan sonra açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, ülke liderlerine teşekkür ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da özel teşekkürlerini iletti. Trump, “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a özel teşekkür ediyorum. Benim çok iyi bir dostum ve çok güçlü bir adam” ifadelerini kullandı.

Trump’ın konuşmasından öne çıkanlar şunlar:

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD’nin Gazze Planı’nı kabul ettiğini duyurarak, “Gazze Planı’nı kabul ettiği için Netanyahu’ya teşekkür etmek istiyorum. Birlikte çalışırsak, yıllardır, on yıllardır hatta yüzyıllardır gördüğümüz ölüm ve yıkıma son verebiliriz. Bölge için güvenlik, barış ve refahın yeni bir sayfasını açabiliriz.” dedi.

Trump ayrıca şu ifadeleri kullandı:

“Daha fazla silah ateşlenmeyecek diye düşünüyorum. İslam ülkeleri Hamas ile ilgilenecek ve silah bıraktıracaklar. Hamas’ın kontrolü onlarda olacak. Silah üretimlerini durduracaklar ve onları kontrol altına alacaklar. Almazlarsa ABD hükümeti tüm yetkileriyle İsrail’in yanında olacak. İsrail kademeli olarak bölgeden ayrılacak. Hamas anlaşmayı kabul etmeli; etmezse karşılığını göreceğini bilmeli. Terör sona ermeli ve bunun ebedi olmasını diliyorum.

Bir barış kurulu kurulacak ve kurulun başında ABD Başkanı Trump olacak. İngiltere eski başbakanı Tony Blair de kurulda olmak istedi. Ben hariç herkes kurulda olmak istedi. Hamas bu kurulda olmayacak; doğrudan veya dolaylı hiçbir şekilde yer almayacak.”

Beyaz Saray'ın açıkladığı barış planı

-Her iki taraf da öneriyi kabul ederse, savaş derhal sona erecek ve hava ve topçu bombardımanı dahil tüm askeri operasyonlar askıya alınacak.

-İsrail, Gazze'yi ilhak etmeyecek veya işgal etmeyecek.

-Hiç kimse Gazze'yi terk etmeye zorlanmayacak ve ayrılmak isteyenler bunu serbestçe yapabilecek ve geri dönebilecek.

-Trump'ın “Gazze'yi yeniden inşa etmek ve canlandırmak” için bir ekonomik kalkınma planı oluşturulacak.

-İsrail'in öneriyi kabul etmesinden sonraki 72 saat içinde, hayatta olan ve ölen tüm rehineler iade edilecek.

-ABD, “barışçıl ve müreffeh bir arada yaşama için siyasi bir ufuk üzerinde anlaşmak” amacıyla İsrail ve Filistinliler arasında bir diyalog kuracak.

-ABD, “Gazze'ye derhal konuşlandırılmak üzere geçici bir uluslararası istikrar gücü oluşturmak için” Arap ve uluslararası ortaklarla birlikte çalışacak.

-Barış içinde bir arada yaşamayı taahhüt eden ve silahlarını teslim eden Hamas üyeleri affedilecek.

-Tüm rehineler serbest bırakıldıktan sonra, İsrail 250 müebbet hapis cezası alan mahkum ile 7 Ekim 2023'ten sonra gözaltına alınan 1.700 Gazze'liyi serbest bırakacak.

-Yardımların girişi ve dağıtımı, iki tarafın müdahalesi olmaksızın BM aracılığıyla gerçekleştirilecek.

-Hamas ve diğer gruplar, Gazze'nin yönetiminde doğrudan, dolaylı veya herhangi bir şekilde rol almamayı kabul edecek.

Ayrıntılar geliyor...