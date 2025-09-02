Trump, 'öldü' iddialarına net yanıt verdi!

ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlığının kötüye gittiğine dair söylentiler son dönemde giderek arttı.

Trump'ın bir süredir ortalıkta gözükmemesi ve fotoğraf vermemesi de iddiaları güçlendirdi.

Ancak Trump, pazar günü yaptığı bir paylaşımla iddialara son noktayı koydu. ABD Başkanı, "Kendimi hiç bu kadar iyi hissetmemiştim" notuyla bir gönderi paylaştı.

Trump ayrıca, cumartesi günü Virginia'daki golf sahasına giderken fotoğraflandı.

Öldüğüne dair iddialar ortaya atıldı

Trump'ın sağlığına yönelik ortaya atılan iddialar özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kimi, çarşamba günü düzenlenen kabine toplantısının ardından Trump'ın hiç görünmediğine dikkat çekerken; kimi öldüğüne dair iddiaları gündeme getirmişti.

Pazar günü yaptığı "Hayatımda hiç bu kadar iyi hissetmemiştim" paylaşımıyla tartışmalara son noktayı koyan Trump, eski Başkan Joe Biden'ın sağlığı hakkında kötüleyici yorumlar yapan bir başka kullanıcının Truth Social paylaşımına da atıfta bulundu.

Trump, özellikle seçim sürecinde Biden'ın sağlık durumunun kötü olduğuna ilişkin sık sık açıklamalarda bulunuyordu.

79 yaşındaki Trump'a kronik venöz yetersizliği teşhisi konmuştu.