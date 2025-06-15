Trump, orduyla birlikte sahneye çıktı: Bizi tehdit eden kaybeder

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington DC'de düzenlenen görkemli bir geçit töreniyle Amerikan ordusunun 250. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Trump, gösterinin sonunda ABD ordusunu "en büyük, en sert ve en cesur savaş gücü" olarak nitelendirdi. Aynı gün ülke genelinde Trump'ın politikalarına karşı binlerce protestocu "No Kings" sloganıyla sokaklara döküldü. Trump, hem İran'a hem de protestoculara gözdağı verdi.

ABD tarihinin en büyük askeri geçit töreni

45 milyon doları nulan gösteriye 7 bin asker, onlarca M1-A1 Abrams tankı, Bradley ve Stryker zırhlı araçları, obüsler ve diğer ağır silahlar katıldı. Tören, ordu tarihinin farklı dönemlerini yansıtan tarihi üniformalar ve ekipmanlarla düzenlendi.

İran'a göz dağı: ABD'yi tehdit eden çöker

Trump, orduya duyduğu minneti "Ordu bizi özgür kılıyor, siz bizi güçlü kılıyorsunuz ve bu gece tüm Amerikalıları gururlandırdınız" sözleriyle ifade etti.

İran'ı hedef alan sert bir uyarıda da bulunan Trump, "Amerika'yı tehdit ederseniz, askerlerimiz sizin için gelecek, yenilginiz kesin ve çöküşünüz tam ve eksiksiz olacak" dedi.

Geçit töreninde doğum günü kutlaması

Trump'ın 79. doğum gününe denk gelen törende, 21 pare top atışı eşliğinde "Happy Birthday to You" şarkısı söylendi. Fırtına beklentisine rağmen planlandığı gibi ilerleyen törende yalnızca F-22 uçuşu gibi birkaç hava gösterisinin iptal edildiği belirtildi.

Törene karşı "No Kings" protestoları: 50 eyalette 2 bin eylem

Geçit töreninin yapıldığı gün, ülke genelinde Trump politikalarına karşı 2 binden fazla "No Kings" protestosu düzenlendi. Organizatörler, hareketin "göçmen politikaları, otoriterliği, milyarder odaklı siyaseti ve demokrasinin militarizasyonunu" reddetmeyi amaçladığını açıkladı. Bazı göstericiler "Faşist ABD'ye Hayır", "Krallara Hayır" yazılı dövizlerle başkentte yürüyüş yaptı.

Geçit töreni ve protestolar, Los Angeles ve diğer büyük şehirlerdeki göçmen karşıtı baskınlara karşı düzenlenen gösterilerle birleşti. Trump, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'un karşı çıkmasına rağmen Los Angeles'a 4 bin Ulusal Muhafız göndererek federal binaları ve personeli koruma emri verdi. Protestoların yayılması üzerine Teksas Valisi Greg Abbott ve Missouri Valisi Mike Kehoe, eyaletlerinde de Ulusal Muhafızları göreve çağırdı.

Sın askeri tören, Körfez Savaşı sonrasıydı

ABD'de son büyük askeri geçit töreni, 1991 yılında Körfez Savaşı'nın sona ermesi nedeniyle düzenlenmişti. Ondan önceki benzer tören ise 1961'de Başkan John F. Kennedy'nin göreve başlamasında yapılmıştı.

Trump, göreve geldiği ilk dönemden bu yana büyük çaplı bir askeri geçit töreni düzenleme isteğini açıkça ifade etmiş, ancak yüksek maliyet ve siyasi eleştiriler nedeniyle daha önce bu fikir rafa kaldırılmıştı.