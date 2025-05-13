Trump, Orta Doğu turuna Suudi Arabistan'da başladı: Masada ticaret ve askeri anlaşmalar var

ABD Başkanı Donald Trump, üç ülkeyi kapsayan Orta Doğu turunun ilk durağı olan Suudi Arabistan’a ulaştı. Bu ziyaret, Trump’ın başkanlık dönemindeki ilk resmi devlet ziyareti olma özelliği taşıyor.

Suudi Arabistan’daki temasları kapsamında Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile Kraliyet Divanı’nda bir araya gelmesi planlanan Trump, Suudi Arabistan-ABD Yatırım Forumu’na da katılacak. Görüşmelerde ikili ve bölgesel ticaret, askeri iş birliği ve siyasi meseleler ele alınacak.

1 trilyon dolarlık yatırım hedefi

ABD basınında yer alan haberlere göre, Trump’ın ziyaretinde Suudi Arabistan’dan 1 trilyon dolarlık yatırım çekmeyi hedeflediği belirtiliyor. Suudi yönetiminin ise 600 milyar dolarlık yatırım taahhüdünde bulunması bekleniyor.

Gündemde kritik konular var

Ziyaret süresince, ABD ve Suudi Arabistan arasında önemli ticaret ve silah anlaşmalarının imzalanması öngörülüyor. Trump’ın Suudi yetkililerle bölgesel ve uluslararası gelişmeleri de ele alması bekleniyor.

Görüşülecek konular arasında ABD-İran nükleer müzakereleri, Yemen’deki Husi güçlerinin durumu, Gazze’de ateşkesin sağlanması, İsrail’le ilişkiler ve Ukrayna-Rusya savaşındaki son gelişmeler yer alıyor.