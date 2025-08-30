Trump ortadan kayboldu, ortalık yıkıldı: Beyaz Saray’dan açıklama geldi

Başkan Trump, en son 26 Ağustos’ta düzenlenen kabine toplantısında görüntülenmişti. O tarihten bu yana ekranlarda yer almaması, sosyal medya platformlarında “yaşıyor mu” tartışmalarını beraberinde getirdi. Bazı kullanıcılar Trump’ın sağlık durumuna ilişkin endişelerini dile getirirken, ölümüne dair asılsız söylentiler de dolaşıma girdi.

Artan iddialar üzerine Beyaz Saray kaynakları, Başkan’ın durumuna ilişkin açıklama yaptı. Trump’ın iyi olduğu ve hafta sonu planlandığı gibi golf oynamaya gideceği bildirildi.

Öğleden sonra Trump, torunu eşliğinde Beyaz Saray’dan ayrılarak Virginia’daki golf kulübüne hareket etti. Bu görüntüler, kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğini sona erdirdi.

Yetkililer ayrıca Başkan Trump’a kronik venöz yetmezlik teşhisi konduğunu, bunun yaşla birlikte ortaya çıkabilen yaygın bir dolaşım rahatsızlığı olduğunu ifade etti. Trump’ın elindeki morlukların ise sık tokalaşma ve aspirin kullanımı nedeniyle oluştuğu belirtildi. Açıklamada, Başkan’ın genel sağlık durumunun iyi olduğu vurgulandı.