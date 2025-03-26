Trump, otomobil endüstrisine yönelik tarifeleri bugün açıklayacak
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün bir basın toplantısı yaparak otomobil endüstrisine yönelik gümrük vergilerini açıklayacağını bildirdi.
Leavitt, düzenlediği basın toplantısında, otomobil endüstrisine yönelik tarifelerin bugün açıklanacağını ifade etti.
Karoline Leavitt, programında yapılan güncellemeye göre Başkan Trump'ın bugün ABD yerel saatiyle 16.00'da (TSİ 23.00) basın toplantısı düzenleyeceğini ve otomobil endüstrisine yönelik tarifeleri açıklayacağını kaydetti.
Trump, hafta başında yapılan kabine toplantısında, çok kısa bir süre içinde otomobillere yönelik tarifeleri açıklayacaklarını ifade etmişti.