Trump, Pentagon için kimi düşünüyor?

ABD'de seçilmiş başkan Donald Trump, birlikte çalışacağı isimleri belirlemeye devam ediyor.

Trump, Pentagon için eski asker ve televizyon yorumcusu Pete Hegseth'i aday göstermişti. Karar sonrası yaşanan tepki ve tartışmaların ardından Trump, Başkanlık için 2024 GOP ön seçimlerinde rakibi olan DeSantis'i seçeceği öğrenildi. Kararın Trump için çarpıcı bir dönüş anlamına geleceği belirtiliyor.

Önümüzdeki 48 saatin kişisel yaşamıyla ilgili artan iddialar nedeniyle Hegseth'in kaderi için çok önemli olduğunu düşünen Trump'ın ekibine yakın kişilere göre, Trump'ın müttefikleri giderek Hegseth'in daha fazla incelemeden sağ çıkamayacağını düşünüyor.

Hegseth'i aday göstermesi tepkilere yol açmıştı

Donald Trump'ın, Savunma Bakanlığı (Pentagon) görevi için eski asker ve televizyon yorumcusu Pete Hegseth'i aday göstermesi farklı tepki ve tartışmalara yol açmıştı. ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesindeki kıdemli Demokrat üye Adam Smith, Hegseth için "Bu kişinin başarılı bir iş çıkaracak kadar ciddi bir politika yapıcısı ve uygulayıcısı olmadığı konusunda endişe duymak için sebepler var" ifadesini kullanmıştı.