Trump planı değiştirdi: Dev zafer takı askeri üsse dönüşüyor

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da inşa edilmesi planlanan dev zafer takıyla ilgili dikkat çeken yeni bir karar açıkladı. ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü için gündeme getirilen yapının, ulusal güvenlik gerekçesiyle insansız hava araçları, keskin nişancılar ve mühimmatın yer alacağı askeri bir kompleks olarak kullanılacağını duyurdu.

Trump, kararını kendisine ait Truth Social hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı. ABD ordusundan gelen talep üzerine projenin kapsamının değiştirildiğini belirten Trump, yapının hem zafer takı hem de askeri tesis olarak hizmet vereceğini bildirdi.

Zafer takında drone ve keskin nişancılar olacak

Trump, ulusal güvenlik amacıyla alınan kararın ayrıntılarını şu sözlerle anlattı:

"ABD ordusunun güçlü talebi üzerine ve ulusal güvenlik amacıyla, İç Savaş Dönemi'nden bu yana planlanan ve Arlington Anıt Köprüsü'ne bitişik Receptive Circle'da yer alacak görkemli zafer takını, çok sayıda insansız hava aracının barındırılması, depolanması ve hızla kullanılabilmesi için hem çatı hem de meydan alanlarında keskin nişancıların konuşlandırılacağı ve büyük miktarda keskin nişancı mühimmatının depolanacağı üst düzey bir 'Askeri Komplekse' dönüştürmeyi kabul ettim."

Buna göre tesiste çok sayıda insansız hava aracının depolanması ve gerektiğinde hızlı şekilde kullanıma alınması planlanıyor. Yapının çatı ve meydan bölümlerinde keskin nişancıların konuşlandırılması, ayrıca mühimmat için depolama alanları oluşturulması öngörülüyor.

ABD'nin 250. yılı için planlanmıştı

Zafer takı projesi ilk olarak ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü kapsamında Washington'da hayata geçirilmek üzere gündeme gelmişti. Arlington Anıt Köprüsü yakınlarında planlanan yapı, başkentteki anıtsal mimari projelerden biri olarak tasarlandı.

Projeyle ilgili son kararla birlikte yapı yalnızca anıtsal bir eser olmayacak, aynı zamanda güvenlik amacıyla kullanılacak askeri işlevlere de sahip olacak.

Trump: Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir tesis olmayacak

Trump, kurulacak kompleksin benzerlerinden farklı olacağını savunarak projenin büyüklüğüne de dikkat çekti.

"Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir tesis olmayacak. Washington D.C., en büyük 59 şehir ve başkent arasında bir zafer takı olmayan tek yerdir, ancak şimdi olacak ve aralarındaki en büyükleri olacak."