Trump, Porto Riko'ya gidecek

26 Eylül 2017

Beyaz Saray'da basın mensuplarına açıklamada bulunan ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye bağlı özerk Karayip adası Porto Riko'ya gideceğini bildirdi.

Maria kasırgasının özellikle başkent San Juan'da büyük hasara yol açtığını anlatan Trump, "Porto Riko'ya büyük miktarda gıda ve diğer acil ihtiyaç maddeleri gönderdik. Saatteki hızı 200 mili bulan bir rüzgarın bir yeri vurduğunu düşünebiliyor musunuz? Kelimenin tam anlamıyla her yer yıkılmış. Ancak şu ana kadar Porto Rikolular büyük iş yaptılar, biz de yardımlarımıza devam edeceğiz." dedi.

Trump, aynı kasırgadan zarar gören Virgin Adaları'na da aynı gün uğrayabileceğini belirtti.

Atlantik okyanusunda etkili olan Maria kasırgası, geçen hafta Porto Riko genelinde ve başkent San Juan'da büyük hasara yol açmıştı.

Tropik fırtınadan en yüksek seviye kategori 5'e çıkan ve Karayipler üzerinden geçerek Porto Riko ile ABD'nin Virgin Adaları istikametinde ilerleyen Maria kasırgası öncesinde, Porto Riko'da metal çatıların uçtuğu, camların kırıldığı ve yaklaşık 900 bin kişinin elektriksiz kaldığı bildirilmişti.

Karayipler'de ağaçları yerlerinden söken, evleri yerle bir eden ve milyonlarca dolarlık yatları ters çeviren kasırgalar 27 kişinin yaşamını yitirmesine neden olmuştu.

Kaynak: AA