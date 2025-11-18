Trump-Prens Selman görüşmesi: 600 milyar dolarlık yatırım 1 trilyon dolara çıkacak

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da kapsamlı bir tören düzenlediği Suudi Veliaht Prens MBS'yi kapıda karşılarken ikili, Oval Ofis'e geçmeden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde kısa süre sohbet etti.

Daha sonra Oval Ofis'te Veliaht Prens'i ağırlayan Trump, Suudi Arabistan ile harika ilişkilere sahip olduklarını ve MBS'nin "çok yakın dostu" olduğunu vurguladı.

Trump, Suudi Arabistan'ın ABD'ye 600 milyar dolar yatırım yapma sözünü hatırlatarak MBS'nin bu rakamı 1 trilyon dolara çıkarma sözünün ardından "Çok memnuniyet duyduk. Bu, harika bir şey." değerlendirmesini yaptı.

Suudi Arabistan'a F-35 satılması

ABD Başkanı, Suudi Arabistan'a F-35 savaş uçakları satmaya hazır olduklarını ve bu uçakların, İsrail'in sahip olduğu F-35'lerle aynı seviyede olmasını beklediklerini söyledi.

Trump, "İsrail, Suudi Arabistan'a F-35 satılmasını 'normalleşme' sürecine bağlamak istiyor, bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna "İsrail, bu durumun farkında. İsrail bundan dolayı çok mutlu olacak." şeklinde karşılık verdi.

Suudi Arabistan'ın Abraham Anlaşmaları'na katılma durumu

Trump, Veliaht Prens ile yapacakları görüşmede, Abraham Anlaşmaları ile ilgili süreci de ele alacaklarını vurguladı ancak Riyad'ın anlaşmaya katılımına ilişkin net ifadeler kullanmaktan kaçındı.

Trump, "Taahhüt' kelimesini kullanmak istemiyorum ancak Abraham Anlaşmaları hakkında çok iyi bir görüşme yaptık. (Filistin konusunda) İki devletli çözüm gibi birçok konuyu konuştuk. Kısa bir süre içinde bu konuyu daha ayrıntılı olarak tartışacağız. Ancak Abraham Anlaşmaları'na karşı çok olumlu bir tavrınız olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.