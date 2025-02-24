Trump-Putin görüşmeleri sürerken AB'den Ukrayna'ya 3,5 milyar Euro yardım

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kiev'de düzenlenen Ukrayna'ya destek konulu zirvede yaptığı konuşmada, "AB ve üye ülkeler şimdiye kadar Ukrayna'ya 134 milyar Euro destek sağladı" dedi.

Ukrayna fonu ve G7 kredisi sayesinde Ukrayna'nın 2025 yılı bütçe açığını kapattıklarına işaret eden von der Leyen, Ukrayna'nın egemenliğine yapılan yatırımın gelecekteki savaşların önlenmesine yapılan bir yatırım olduğunu ifade etti.

Ödeme Mart ayında yapılacak

AB'nin Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğine dikkati çeken von der Leyen, "Avrupa, bu kritik anda Ukrayna'yı desteklemek için burada bulunuyor. Ukrayna'ya 3,5 milyar Euro'luk yeni bir ödemenin mart ayında yapılacağını duyurabilirim." dedi.

Von der Leyen, Avrupa’nın silah üretimini ve savunma yeteneklerini artırma konusunda kapsamlı bir plan sunacağını anlattı.

Ukrayna'nın enerji güvenliği AB'nin gündeminde

Ukrayna'nın enerji güvenliği konusunda da bir paket hazırladıklarına işaret eden von der Leyen, "Önümüzdeki yılın sonuna kadar Ukrayna ve Moldova'nın elektrik piyasasını elektrik piyasamızla tamamen entegre edeceğiz. Ukrayna'nın yüzde 80'i AB ülkeleri yakınında bulunan geniş gaz depolarının tüm potansiyelini kullanacağız" diye konuştu. Von der Leyen, adil ve kalıcı bir barışın ancak güçle sağlanabileceğini anlattı.

3,5 milyar Euro'luk nakit, avans niteliğinde

AB, geçen yıl Ukrayna'ya 2027 yılına kadar hibe ve kredilerden oluşan 50 milyar Euro'luk finansman sağlayacak bir destek paketi hazırlamış ve ülkeye düzenli ödemelere başlamıştı. Von der Leyen'in açıkladığı 3,5 milyar Euro'luk nakit söz konusu paket kapsamında bir avans niteliği taşıyor.