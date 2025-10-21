Trump-Putin görüşmesi ertelenebilir

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılması planlanan görüşmenin ertelenebileceği öne sürüldü. CNN'in haberine göre, iki liderin buluşmasına dair planlarda belirsizlik yaşanıyor.

CNN'e konuşan kaynaklar, görüşme hazırlıkları kapsamında bu hafta yapılması planlanan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasındaki toplantının "şimdilik askıya alındığını" aktardı. Beyaz Saray'dan bir yetkili, bu durumun liderler düzeyindeki görüşmenin takvimini de etkileyebileceğini ifade etti.

Konuya yakın bir başka kaynak, Rubio ve Lavrov'un Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması konusundaki görüş ayrılıkları nedeniyle ilerleme sağlanamadığını belirtti. Kaynağa göre, bu farklılıklar nedeniyle Rubio'nun Trump-Putin görüşmesinin gelecek hafta yapılmasını tavsiye etme olasılığı düşük. Ancak iki bakanın hafta içinde yeniden bir telefon görüşmesi yapabileceği öne sürüldü.

Daha önce telefonla görüşmüşlerdi

Trump, 16 Ekim'de Putin ile yaklaşık 2,5 saat süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, Ukrayna krizine ilişkin konuların ele alındığını açıklamıştı. Ayrıca, iki ülke arasında Dışişleri Bakanı Rubio'nun da katılacağı bir "Üst Düzey Danışmanlar" toplantısının planlandığını ve ardından Putin'le Budapeşte'de yüz yüze görüşeceğini belirtmişti.

Trump, söz konusu zirvenin "iki hafta içinde" gerçekleşebileceğini ifade etmişti. Ancak son gelişmeler, bu buluşmanın planlandığı tarihten ileri bir zamana ertelenebileceği ihtimalini gündeme getirdi.