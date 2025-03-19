Trump-Putin görüşmesinin ardından Zelenskiy bugün Trump'la görüşecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski bugün ilerleyen saatlerde Başkan Donald Trump ile görüşeceğini ve ABD'nin Ukrayna ile Rusya arasında enerji tesislerine odaklanan olası bir ateşkesi izlemesi gerektiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Salı günü Ukrayna enerji tesislerine saldırmayı geçici olarak durdurmayı kabul etti ancak Başkan Donald Trump'ın kalıcı bir barış anlaşması için ilk adım olmasını umduğu 30 günlük tam bir ateşkesi onaylamayı reddetti.

Finlandiya eCumhurbaşkanı Alexander Stubb ile Helsinki'de ortak bir basın toplantsı düzeneleyer Zelenskiy, Putin'in sözlerinin yeterli olmadığını ve Ukrayna'nın ABD ve müttefiklerinin izlenmesine yardımcı olmasını umduğu enerji tesislerinin bir listesini vereceğini söyledi.

Zelenski: Kiev ateşkes taahhüdüne hazır

“Gerçekten kontrol olmasını istiyorum. Ancak bu kontrolün ana temsilcisinin Amerika Birleşik Devletleri olması gerektiğine inanıyorum” diye konuşan Zelenski, Kiev'in ateşkes taahhüdünde bulunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Zelenski, “Eğer Ruslar bizim tesislerimizi vurmayacaksa, biz de onlarınkini kesinlikle vurmayacağız” diye konuştu.