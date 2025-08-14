Trump-Putin görüşmesinin saati belli oldu

ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin, yarın gerçekleşecek görüşmede hassas konuları masaya yatıracak. Baş başa görüşmede yalnızca çevirmenler yer alacak.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, iki liderin önce baş başa, ardından heyetler düzeyinde görüşmeler yapacağını belirtti. Baş başa görüşmede yalnızca çevirmenlerin bulunacağını söyleyen Uşakov, “Putin ve Trump hassas konuları ele alacak. Görüşmenin ana gündemi Ukrayna olacak” dedi.

Zirve kapsamında Trump ve Putin, heyetleriyle birlikte bir kahvaltıda da bir araya gelecek. Görüşmelerin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenleyecek.