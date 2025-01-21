Trump, Putin ile görüşeceklerini söyledi: Umarım anlaşmak ister

ABD'de ikinci Başkanlık dönemi resmen başlayan Donald Trump, göreve başlar başlamaz birçok başkanlık kararnamesine imza atarken gündeme ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Joe Biden döneminde Ukrayna savaşı nedeniyle gerilimin had safaya ulaştığı Rusya ile ilişkiler için daha iyimse bir hava izleyen Trump, Putin ile de yakın zamanda görüşeceklerin söyledi ancak net bir tarih vermedi.

'Rusya-Ukrayna savaşı sona ermeli'

Trump, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme arzusunu dile getirerek bu konuda bir anlaşma yapılmasının gerekliliğini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin anlaşma konusunda istekli olduğunu belirten Trump, "Putin anlaşma yapmayarak Rusya'yı mahvediyor. Bence Rusya'nın başı büyük belaya girecek. Ekonomilerine ve enflasyona bir bakın. Umarım bir anlaşma yapmak ister" diye konuştu.

'Grönland uluslararası güvenlik için "gerekli"'

Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'a ilişkin de konuşan Trump, "Grönland harika bir yer. Uluslararası güvenlik için ona ihtiyacımız var" dedi.

Trump, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

Trump'ın bu sözleri, Grönland yetkilileri başta olmak üzere, birçok kesimin tepkisini çekmişti.