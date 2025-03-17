Trump-Putin zirvesi Salı günü: Gündemde Ukrayna savaşı var

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 18 Mart Salı günü Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesi amacıyla bir görüşme gerçekleştireceğini açıkladı.

Florida’dan Washington’a dönüşü sırasında Air Force One uçağında gazetecilere konuşan Trump, “Salı günü Başkan Putin ile konuşacağım. Hafta sonu pek çok çalışma yapıldı. Bu savaşı sona erdirip erdiremeyeceğimizi görmek istiyoruz. Belki yapabiliriz, belki yapamayız ama bence çok iyi bir şansımız var” ifadelerini kullandı.

Trump’ın açıklaması, üç yıldır devam eden Ukrayna-Rusya savaşında diplomatik çözüm arayışlarına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Görüşmede, özellikle toprak düzenlemeleri, enerji santrallerinin kontrolü ve tarafsızlık statüsü gibi başlıkların masada olacağı bildirildi.

Ayrıca, Rusya’nın NATO’nun Ukrayna’yı üyeliğe kabul etmeyeceğine dair yazılı güvence talep ettiği, Ukrayna’nın ise tarafsız bir ülke olarak tanımlanmasını kabul etmeye hazır olduğu aktarıldı.

Rusya'nın üç yıl önce başlattığı işgal girişiminde Ukrayna hükümetini devirmeyi başaramadığı ancak ülkenin önemli bir bölümünü hâlâ kontrol altında tuttuğu biliniyor. Bu süreçte, özellikle Donbas bölgesindeki çatışmalar ve hava saldırılarının devam ediyor.

Trump, Putin’in 30 günlük bir ateşkes teklifine olumlu yaklaşması için diplomatik baskı uyguluyor. Ukrayna tarafının bu teklifi kabul ettiği belirtilse de Rusya’nın saldırılarını durdurmadığı, özellikle Kursk bölgesinde Ukrayna güçlerini geri püskürtmek için yoğun çaba sarf ettiği bildirildi.