Trump, Putin'e sert çıktı: Füze testleri yerine barışa odaklansın

ABD Başkanı Donald Trump, Malezya’dan Japonya’ya giderken uçakta gazetecilere önemli değerlendirmelerde bulundu.

Kanada’nın eski ABD Başkanı Ronald Reagan’ın sözlerini çarpıttığını söyleyen Trump, “Kanada bizi uzun zamandır soyuyordu, ama artık soyamayacaklar” dedi.

Kanada’nın yayınladığı reklam filmi için geç özür dilediğini belirten Trump, “Bir süre Kanada yönetimiyle görüşmeyeceğim.” ifadesini kullandı.

“Putin önce savaşı bitirmeli”

Rusya’nın son füze denemesiyle ilgili soruya yanıt veren Trump, “Biliyorlar ki, kıyılarının açıklarında dünyanın en güçlü nükleer denizaltısı var. Bizim 8 bin mil gitmemize gerek yok” dedi.

Putin’e net bir mesaj veren Trump şöyle konuştu:

“Putin’in söyledikleri de bence uygun değil. Bu arada, onun yapması gereken şey savaşı bitirmek. Bir haftada bitmesi gereken savaş şimdi dördüncü yılına girmek üzere. Füze testleriyle uğraşmak yerine bunu yapmalı.”

Trump, Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulanıp uygulanmayacağına dair soruya ise, “Yakında göreceksiniz” yanıtını verdi.

“Yeni Japonya Başbakanı ile tanışmayı dört gözle bekliyorum”

Trump, yarın Japonya’nın yeni Başbakanı Sanae Takaichi ile görüşeceğini belirterek, “Hakkında harika şeyler duyuyorum. Eski dostum Shinzo Abe’nin yakın arkadaşıymış. Bu durum Japonya ve ABD için çok faydalı olacak.” dedi.

“TikTok anlaşması imzalanabilir”

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile perşembe günü Güney Kore’de yapacağı görüşmede TikTok anlaşmasının gündeme geleceğini söyledi.

“TikTok’un ABD’li şirketlere satışını öngören anlaşmayı perşembe günü imzalayabiliriz. Şi ile görüşmede bu konuyu da ele alacağız” açıklamasında bulundu.

Ayrıca Şi hakkında, “Ona büyük saygı duyuyorum. Onu gerçekten seviyorum, o da beni seviyor. Her iki ülke için de başarılı bir anlaşma yapacağımıza inanıyorum” dedi.

Milei’ye tebrik mesajı

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’nin seçim zaferini değerlendiren Trump, “Onu tebrik etmek istiyorum. Ona açıkça destek verdim ve büyük bir farkla kazandı. Arjantin için harika bir gelişme” ifadelerini kullandı.

“Kim Jong-un’la görüşmeyi isterim”

Trump, Asya ziyaretinde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile buluşma ihtimaline ilişkin soruya, “Eğer o da görüşmek isterse, ben onunla görüşmeyi çok isterim. Kim ile çok iyi anlaşıyorduk” yanıtını verdi.

“Kim ile görüşmek için Asya seyahatinizi uzatır mısınız?” sorusuna ise Trump, “Sanırım cevabım evet olurdu.” dedi.